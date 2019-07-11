مقامات عراقية في الكويت

2019/07/11 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

يشارك رائد المقام العراقي خالد السامرائي مع فرقة الجالغي البغدادي، في مهرجان عبد العزيز بابطين، الذي سيقام في الكويت يوم الاربعاء 24 تموز الحالي.

وقال السامرائي لـ "الصباح" :ان المشاركة جاءت بناء على دعوة امير دولة الكويت اثناء زيارة سموه بغداد الشهر الماضي "بعد ان تعرف على اهمية المقام العراقي، العام 2005 عندما غنيت 12 قصيدة للشعراء احمد شوقي والجواهري والرصافي ومحمد سعيد الحبوبي" مؤكدا: "وغنيت في الاذاعة الكويتية مقامات عراقية صعبة".

فيما سيشارك السامرائي ـ متسابقاـ في برنامج ذا فويس The Voice، من قناة mbc.

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