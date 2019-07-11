مصدر ...نقل اللواء صباح الشبلي من مديرية مكافحة المتفجرات الى مدير شرطة بغداد وكالة

2019/07/11 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر ..نقل اللواء عماد الدليمي من ادارة وكالة شؤون الشرطة الى مديرية الدفاع المدني وكالة

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