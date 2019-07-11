عباس علي العلي - مشروع إعادة بناء الدولة العراقية _ خطط ومناهج ج1

2019/07/11 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ماذا يمكننا ان نعمل لنهوض العراق ؟سؤال يدور في كل لقاءات المهتمين بمستقبل العراق وفي خلد من يرى ان الواقع العراقي بحاجة الى جواب حاسم ومحوري يضعه في طريق التغيير و التجدد وبناء رؤية وطنية جامعة تنشل المجتمع و الدولة و الفرد العراقي من مدارات الحلول الفردية والمتجزئة والقاصرة عن بلوغ القدرة على ان تكون حلا ممكنا وعمليا لجملة الاشكالات التي يعانيها ومن ضمن حزمة من الاجراءات والتصورات النظرية الت......

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