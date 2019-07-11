الفرفار العياشي - الحمير و السياسة .

2019/07/11 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي عبد ألإله بنكيران رئيس الحكومة السابق في حديثه مع مؤيديه يحكي لهم واقع الحال ما بعد مرحلة رئاسة الحكومة .حديثه خلف الكثير من التفاعل لاسيما موضوع التقاعد الاستثنائي و الذي اعتبره اغلبية المتفاعلين في فضاءات التواصل الاجتماعي و في النقاشات العامة و الخاصة ريعا سياسيا بامتياز .عشرة ملايين و سيارة فارهة , اعتبرها بنكيران منحة من الملك , في موقف ربما يكون ماكرا حين اعتبر ان التطاول على شخصه......

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