منال شوقي - الرقص بخاصرة الوطن .

2019/07/11 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي إن مثقفاً حقيقياً يدعي أنه يحمل مشعل التنوير ووطنياً صادقاً يزعم أنه يعمل لصالح وطنه وليس لمصالحه الشخصية ، سيطالب رجال الدين بعدم التعاطي مع الشأن العام للدولة بأي شكل من الأشكال، و سيعمل على تعبئة الرأي العام بهكذا ضرورة مهما كلفه الأمر من مشقة حتى و إن بدا له أنه يؤذن في مالطا، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة و فلاسفة عصر الأنوار الذين قادوا أوروبا من مستنقع العصور المظلمة بدأوا مهمتهم المستحيلة......

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