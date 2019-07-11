مستبعدين العامري.. اختيار رئيس جديد لكتلة الفتح النيابية

2019/07/11 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اختار تحالف الفتح رئيسا جديدا له مستبعدين رئيس منظمة بدر هادي العامري.وذكر مصدر سياسي ان “تحالف الفتح اختار محمد الغبان رئيساً للكتلة النيابية وعدنان فيحان رئيس الكتلة النيابية لصادقون التابعة لعصائب اهل الحق نائباً له.

علما ان رئيس التحالف النائب هادي العامري لم يحضر الى جلسات البرلمان سوى مرتين مرة لتأدية القسم واخرى جلب المرشح السابق لوزارة الداخلية فالح الفياض.

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