عاجل.. قوة من العصائب تقتحم منزل رئيس ديوان الوقف الشيعي

2019/07/11 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية؛ كلكامش برس؛ اقتحمت قوة تابعة لعصائب اهل الحق مؤلفة من 7 عجلات نوع بيك من دون لوحات تسجيل ، منزل رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي مساء اليوم وسط العاصمة بغداد.وذكر مصدر مقرب من الموسوي لوكالة كلكامش برس؛ ” ان منزل رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي تعرض لاقتحام من قبل قوة […]

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