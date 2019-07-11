الذهب يصعد بعد تعليقات لجيروم باول

2019/07/11 | 00:50

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تعافت أسعار الذهب من خسائرها الأولية وصعدت أكثر من واحد في المئة مع هبوط الدولار بعد أن أذكى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي

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