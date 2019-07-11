الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع بالحسينية

2019/07/11 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، امس الاربعاء، بان حريقا اندلع في محال تجارية بمنطقة الحسينية ببغداد.

وقال المصدر، ان "حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية المتجاوزة

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