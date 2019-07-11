الوقف الشيعي يبين اسباب اقتحام العصائب لمنزل رئيسه

2019/07/11 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية؛ كلكامش برس؛ كشف ديوان الوقف الشيعي اسباب قيام قوة تابعة لعصائب اهل الحق باقتحام منزل رئيس الوقف علاء الموسوي مساء اليوم.وقال المصدر لمراسل وكالة كلكامش برس؛ ان العصائب كانوا منذ مدة مستولين على الجامع الكبير في الحلة (مركز محافظة بابل) وقام مدير الوقف الشيعي هناك بتقديم شكوى ضدهم لإخلاء الجامع فثارت ثائرتهم وهددوا […]

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