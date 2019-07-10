اللامي يبحث مع وزير الاتصالات العراقية سبل دعم المؤسسات الإعلامية

2019/07/11 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

بحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي مع وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي السبل الكفيلة بدعم المؤسسات الإعلامية وتسهيل إجراءات توثيق مواقعها الالكترونية .وأبدى الربيعي خلال لقائه نقيب الصحفيين استعداد الوزارة بدعم عمل المؤسسات الإعلامية وتوثيق مواقعها الالكترونية وكل ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لوسائل الإعلام وبما يمكنها من نقل رسالتها الإعلامية .وعبر اللامي عن شكره لوزير الاتصالات وموقفه الداعم لعمل نقابة الصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية

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