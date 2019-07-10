وزارة الداخلية العراقية تنفي الانباء بشأن تنقلات طالت ضباطها وقياداتها

2019/07/11 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، الانباء بشأن وجود تنقلات في الوزارة طالت ضباطها وقياداتها، فيما اشارت الى ان عمليات التدوير الوظيفي هو إجراء اداري وقانوني.

وقال المكتب الاعلامي بالوزارة في بيان تلقت وكالتنا نسخة منه، انه "بناءا على ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار مفادها وجود تنقلات في وزارة الداخلية تطال ضباط وقيادات فيها، فاننا ننفي هذه الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا".



واضاف ان "عمليات التدوير الوظيفي هو إجراء اداري وقانوني تقبل عليه مؤسسات الدولة كافة رغبة منها في الارتقاء بمستوى العمل وتطويره بالشكل الأمثل"، مشيرا الى انه "في وزارة الداخلية لا يوجد أي عمليات عشوائية للنقل".



وتابع المكتب ان "عملية التدوير الوظيفي تخضع لدراسات علمية وعملية ولا تقر الا بعد ان تأخذ وقتها الكافي من الدراسة والتمحيص الذي يقدم فيها المصلحة العليا للوزارة التي تهدف إلى تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وتعمل على تعزيز اسس الاستقرار الأمني في البلاد".

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