بارزاني وفريق حكومته يؤدون اليمين القانونية أمام برلمان إقليم كردستان

2019/07/11 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق صوت #برلمان_إقليم_كردستان #العراق، بشكل رسمي مساء أمس الأربعاء، على مسرور مسعود بارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كردستان، كما صوت على قوباد طالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء الإقليم.[…]

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