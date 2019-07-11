"قاهر برشلونة" يمدد عقده مع ليفربول لأمد طويل

2019/07/11 | 01:21

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وقع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي عقدا جديدا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، لأمد طويل بحسب ما أعلن النادي دون

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