ذي قار.. مجلسها يفتح تحقيقاً مع مدراء مدارس حققت نسب نجاح متدنية

2019/07/11 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، امس الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية مع مدراء المدارس التي حققت نسب نجاح دون ٣٠%،

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