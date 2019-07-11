مسرور البرزاني “صاحب الخطاب المتطرف في الانفصال .. يدعو للتعاون مع بغداد بعدما اضحى رئيسا للوزراء

2019/07/11 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عامين على فشل مساعي الانفصال التي دفعت كردستان العراق إلى أتون اضطرابات استمرت شهورا قال رئيس الوزراء الجديد للمنطقة إن أولويته تتمثل في تعزيز العلاقات مع بغداد مما يشير إلى أن “أحلام الاستقلال يجب أن تنحى جانبا” فيما كان من اشد المتعصبين لفكرة الانفصال عن العراق واشتهر بتصريحاته المتشنجة والمتظرفة الداعمة للانفصال من …

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