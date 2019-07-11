صالح يستقبل رئيسة مؤسسة الشهداء

2019/07/11 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية ايلاء عوائل الشهداء وضحايا الارهاب الاهتمام البالغ وتوفير الدعم الكامل لهم وتسريع اجراءات معاملات تعويضهم.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، ان " رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيسة مؤسسة الشهداء السياسيين ناجحة عبد الامير الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث سياقات التعاون وتوحيد الجهود لخدمة عوائل الشهداء في جميع انحاء العراق بما في ذلك اقليم كردستان".



واضاف صالح، بحسب البيان، ان "كل ما يقدم للشهداء لايوازي تضحياتهم بأنفسهم واموالهم"، مبيناً ان "توفير الاحتياجات والخدمات لذويهم مهمة نبيلة من النواحي الوطنية والانسانية، مبدياً استعداده الكامل لدعم المؤسسة وتمكينها من انجاز مهامها والارتقاء بعملها". من جانبها، استعرضت الشمري، عمل وانشطة المؤسسة، مثمنة دعم رئيس الجمهورية وتوجيهاته لتذليل العقبات امام عملها".

وفي بيان اصدرته مؤسسة الشهداء، لفتت الى ان الشمري ناقشت مع رئيس الجمهورية، حجم التخفيضات التي طرأت على موازنة مؤسسة الشهداء خلال الاعوام الاربعة السابقة‘ الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها لذوي الشهداء.



وشددت الشمري، على ان "الشهيد العراقي، هذا العنوان العظيم بحاجة لتجسيده بنصب تذكارية، كون المنجز الثقافي للشهيد يوازي الحقوق المادية وهو بحاجة الى رعايتكم" .

كما نوقش خلال اللقاء الامر الديواني رقم (98) الذي ينص على دمج شهداء اقليم كردستان مع فئات الشهداء التي نص عليها القانون، اضافة الى اطلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع الرئيسة والمدارس، وتخصيص الساحات لتشييد النصب التذكارية للشهداء.

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