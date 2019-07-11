التقاعد: مستمرون بدفع الرواتب بـ «كي كارد» واستبدالها اختياري

2019/07/11 | 01:32

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بغداد / الصباح

اكدت هيئة التقاعد العامة، امس الاربعاء، استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة “كي كارد” وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد، مبينة اعتماد الماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين الجدد، بالتزامن مع ذلك، كشف رئيس الهيئة ان الراتب التقاعدي سيصل إلى 800 الف دينار كحد ادنى وفقا لقانون التقاعد الجديد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت،”الصباح”، نسخة منه: انه “بناء على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المركزي على اعتماد منتج “ماستر كارد” في دفع رواتب المتقاعدين فانه تقرر استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة الدفع الالكتروني” كي كارد” وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا بناء على رغبة المتقاعد وبطلب تحريري منه وعدم اجبار اي متقاعد على استبدال البطاقة”.

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