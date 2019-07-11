فرقة زلزالية جديدة لاستكشافات مكامن الحقول

2019/07/11 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

اعلنت وزارة النفط تأسيس الفرقة الزلزالية السابعة لتعمل كمثيلاتها بمجالي التنقيب عن النفط والغاز، بينما افادت بتجهيز شركة الخطوط الجوية العراقية بـ 18 مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات وبالسعر الرسمي المدعوم.

وذكر مدير عام شركة الاستكشافات النفطية في الوزارة نشوان محمد نوري في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان تشكيل الفرقة الزلزالية السابعة، جاء نظرا لاتساع عمل المسوحات الزلزالية بمعظم مناطق البلاد، منوها بأن قرار تشكيل الفرقة التي ستعمل على استكشاف النفط والغاز، جاء من اجل تعظيم الخزين (الهيدروكاربوني)، لافتا الى انه تم تزويدها بـ(كرفانات) مدولبة ذات مواصفات ممتازة من صنع الشركة العامة للصناعات الهايدروليكية دعما للانتاج الوطني.

واضاف ان الشركة وضعت للفرقة الجديدة، خطة من اجل استكمال تجهيز الورش الموجودة في الفرقة والمواد الحقلية لاستكمال المفاصل اللوجستية لها، كما جهزت الفرقة بعشرة هزازات فرنسية الصنع لتكون مضاهية للفرق الزلزالية العالمية، مفصحا عن تجهيز الفرقة بملاكات وطنية من ذوي الاختصاص في شركة الاستكشافات النفطية.

من جهة اخرى، افادت شركة توزيع المنتجات النفطية في الوزارة، بتجهيزها شركة الخطوط الجوية العراقية بـ 18 مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات نوع (JET- A1) وبالسعر الرسمي المدعوم، بحسب ما ذكره مديرها العام المهندس كاظم مسير ياسين لـ”الصباح”.

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