القبض على متهم بـ(الدكة العشائرية) في ميسان

2019/07/11 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :هدى طالب

القت مفارز مركز شرطة الصدر التابعة إلى قسم شرطة حطين بالتعاون مع قوة أفواج الطوارئ والنجدة القبض على متهم إرتكب جريمة إطلاق النار على مسكن أحد المواطنين ما يعرف بـــ (الدكة العشائرية).

وذكر مصدر انه: تم إجراء التحقيق معه وعرضت اوراقة على قاضي التحقيق والذي قرر توقيفه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

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