إبراهيم مشارة - القضية

2019/07/11 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_مشارة وقع هذا الحادث الذي أروي وقائعه يوم الخميس 15مارس من عام 2018وبين يدي الآن الوصفة الطبية وصور الأشعة أتأملها وكأن الحادث وقع بالأمس مر عام كامل على الحادث الذي أروي تفاصيله الآن لأول مرة ، فقد كنت أمشي صبيحة ذاك اليوم على رصيف المشاة المواجه للبحر في مدينة الجزائر ، كان الوقت صباحا أظنها الثامنة والنصف لم أشأ أن أعود إلى بيتي الذي يبعد عن العاصمة كثيرا باكرا فضلت أن أتجول قليلا في المدينة وأتناول ......

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