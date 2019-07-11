أرقام صادمة للطلاق في السعودية .. وأسباب غير متوقعة!

2019/07/11 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أثار قرار مايسمى "مجلس الشورى" السعودي حول إنشاء لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، الرأي العام في المملكة وخارجها؛ في ظل

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