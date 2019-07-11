النفط يسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر

2019/07/11 | 01:52

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العهد نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط 4.5 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا حادا في مخزونات الخام الأمريكية

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