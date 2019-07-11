2019/07/11 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iugy56CzK2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. الحكومة للخريجين: الا .. طحين!! - 2019/7/10) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. الحكومة للخريجين: الا .. طحين!! - 2019/7/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).