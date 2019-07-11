2019/07/11 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

صدق الله العلي العظيم

بمناسبة مرور ما يقرب من اسبوع على وفاة المجاهد

الاستاذ سامي العاملي (ابو معمر) العضو البارز للمكتب الاعلامي في مدرسة الامام الخالصي الكبير، وتقديراً لجهوده سيقام مجلس ترحيم وتقبل التعازي في قاعة مدرسة الإمام الخالصي في مدينة الكاظمية المقدسة.

وذلك في يوم الجمعة 9 ذي القعدة 1440هـ الموافق لـ 12تموز2019م من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.

تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون

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