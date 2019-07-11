النقل البري: إجراءات لإكمال مشروع مرأب البصرة الدولي

2019/07/11 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / دعاء عبد الامير

تعمل الشركة العامة للنقل البري على اكمال تشييد مراب البصرة الدولي بعد توقفه منذ العام 2014 بسبب الحرب على عصابات داعش الارهابية، بينما اتخذت اجراءات عملية من اجل افتتاح مكتب قطع المنفيست النفطي في مصفى بيجي.

وقال مدير عام الشركة التابعة الى وزارة النقل عماد عبد الرزاق الاسدي في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان الشركة تعمل على اعادة استئناف التنفيذ من اجل اكمال تشييد مشروع مرأب البصرة الدولي الذي كان مركزا لانطلاق الشاحنات وهي محملة بانواع السلع والبضائع من محافظة البصرة بعد توقفه بسبب الحرب على عصابات داعش المهزومة، مؤكدا انه تمت احالة المشروع على الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل بكلفة تخمينية تجاوزت الخمسة مليارات دينار بفترة انجاز لا تتجاوز الـ 450 يوما. وبين، ان هذا المشروع يعد الحلقة الثانية من البرنامج العمراني الذي احالته الشركة على دائرة تنفيذ المشاريع بعد المجمع الاداري لانجازهما باسرع وقت ممكن.

يذكر، ان مراب البصرة النموذجي كان قد بدأ تنفيذه في العام 2013 على مساحة تقدر بـ 4 دونمات الا ان العمل توقف فيه بسبب الحرب على عصابات داعش الارهابية في العام 2014.

على صعيد اخر كشف مدير عام شركة النقل البري عن ان شركته تجري الاستعدادات على قدم وساق من اجل افتتاح مكتب لقطع المنفيست النفطي في مصفى بيجي الواقع شمالي محافظة صلاح الدين، مذكرا ان مباحثات جرت بين الشركة وادارة مصافي الشمال المتمثلة بمعاون مدير المصافي عبد القادر صعب صالح تناولت اليات مباشرة الشركة عملها في المصفى.

واشار، الى ان صالح وجه بالمباشرة بالعمل في مكتب الشركة القديم بمصفى ناحية الصينية (شمال غرب بيجي) لحين استكمال الاجراءات الرسمية لفتح المكتب الجديد داخل مصفى بيجي.

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