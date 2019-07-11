بالصور..حريق ضخم في جنوب دمشق

2019/07/11 | 02:23

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اندلع حريق ضخم بعد منتصف ليل اليوم في جهة المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق دون معرفة السبب وراء اندلاعه.

وتداول رواد وسائل التواصل

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