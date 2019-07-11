مسافر يرتدي 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد

2019/07/11 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طرائف المسافرين مع الوزن الزائد لا حدود لها، خصوصا إذا كانت سياسة شركات الطيران صارمة والوزن الزائد ليس بالكثير.

ولعل أبرز تلك الطرائف مؤخرا،

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