2019/07/11 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i9Ik4JGjpWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتخب ناشئي العراق يتعادل مع عمان وسامي بحت يتحدث عن رأيه بهذا المنتخب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتخب ناشئي العراق يتعادل مع عمان وسامي بحت يتحدث عن رأيه بهذا المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).