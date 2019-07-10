قرارات مجلس الرئاسات الثلاث الجديدة

2019/07/11 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زمان الدراجي

في اجتماع مغلق للرئاسات الثلاث ( الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب ) وبحضور رئاسة المحكمة الاتحادية العليا ! تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التالية :

1- نقدم اعتذارنا الى الشعب العراقي على معاناته خلال هذه الفترة وسيتم تعويضهم بقرارات تخدمهم ,

2- تحدد مجموع راتب كل الموظفين شهرياً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف ما بين ١٥مليون دينار كحد اعلى و 500 الف دينار كحد ادنى ،

3-يكون رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان حسب استحقاقهم الوظيفي السابق مع زيادة درجة وظيفية واحدة ، وفي حالة كونه غير موظف تحستب سنوات ما بعد الشهادة الجامعية سنوات خدمة وتحدد درجته الوظيفية حسب اقرانه بالخدمة مع زيادة درجة واحدة ويحسب راتبه على هذا الأساس ،

4-زيادة رواتب كل من المعلمين والمدرسين والقضاة والأطباء والصيادلة وعمال التنظيف والخدمات بنسبة 75% من مجموع الراتب الذي يتقاضونه ، مع منعهم من مزاولة اي مهنة بعد الدوام الرسمي ، وبخلافه يفصل من الخدمة ! وتغريمه مبالغ الزيادات التي استلمها مضاعفة او السجن !

5- البدء بثورة الاعمار والبناء بإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق الداخلية والخارجية وإنشاء شبكة المترو في كل أنحاء العراق ، وبمواصفات عالمية ! وتوزيع الأراضي للمواطنين حسب الاستحقاق ،

6-احالة ملف الكهرباء لشركتي سيمنس وإلكترونيك مناصفة بشرط توفير الكهرباء 24 ساعة !

7-إنشاء محاكم خاصة مرتبطة برئاسة الجمهورية تنظر في كل قضايا الفساد من 2003 فصاعداً واسترجاع المبالغ المسروقة ،

8- ايجاد فرص عمل لكل العاطلين عن العمل في قطاع الدولة أو القطاع الخاص ،

9- منح سلف للقطاع الخاص لفتح مشاريع وتشغيل الشباب ومنحهم نفس امتيازات القطاع العام ومن ضمنها التقاعد ،

10- منح العاطل عن العمل لاي سبب مبلغ قدرة 450 الف دينار لمن يعيل أربعة أشخاص فما دون ؟ مع منح 100 الف دينار لكل فرد زاد عن الأربعة ؟

11- منح المتقاعدين جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة مع بطاقة سفر سنوية مجانية مع العلاج المجاني ،

12- تقليص عدد الأحزاب ومنع امتلاك الأحزاب لاي سلاح خارج إطار الدولة ، وبخلافه يحال رئيس الحزب والراعي له الى المحاكم الخاصة ،

تم الاتفاق على تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من الاول من شهر المشمش لسنة البطيخ ؟

على عناد السيسي ،

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