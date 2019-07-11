2019/07/11 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحيد ابو الجول

أعرفُ أنَّ عينيَكِ زرقاوان

وأنَّ النساء كلهنَّ مطر

كلهنَّ

وليس مجرد حديثٍ

أو شتاءٍ

كالّذي يعصف خارج السرير

ويبرد كملمس القطن

تلك العناقيد الخمسة

ظهيرة الوداع

قصب الدروب الموحشة

ولا أحد ينكر بأنّك بارعة في تقصي الأثر

كذلك حساب الأبواب الموصدة

أعرفُ بأنّكِ جميلة بهذا القدر الكبير الذي يجعلني أضحك كثيرًا

كثيرًا

وأنّكِ غير كلّ السّحبِ

غير كلّ العيون التي تتربّص بالسّعادة

وبالنّبل

تلك الأحلام التي تشعر الآخرين بالراحة

بفرق واحد بسيط

مثل عشبة القلب

أو عناق وردي

لحظة أخرى تشقُّ طريقَها بهدوءٍ

بهدوءٍ مِن غير حزنٍ

كهذه القصائد الصّلبة

التي تتحدث عن السّلام

وعن الكنوز

يد العجائب

الصغيرة جدًا

ككلّ الاشياء التي يتوسّد عطرها الجميعُ

أو موتها الدافئ

حين يخرج البرد يابسًا مِن عظمِ الزهرة

ومِن الحربِ.

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