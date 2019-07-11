مصرع 5 سياح أجانب باليونان في عواصف برد عنيفة

2019/07/11 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقي خمسة سياح أجانب على الأقل مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان في عواصف بَرَد عنيفة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة اليونانية

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