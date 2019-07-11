النرويج توقع اتفاقية بقيمة 9 مليون دولار لـ”تحقيق الاستقرار” في العراق

2019/07/11 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت حكومة النرويج اليوم الاربعاء مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP اتفاقية شراكة بمبلغ 9 مليون دولار (75 مليون كرونة نرويجية) بهدف دعم جهود الاستقرار والانتعاش لمرحلة العراق ما بعد داعش.

وسيتم تخصيص اموال المنحة المقدمة من حكومة النرويج من خلال برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يمول مبادرات المسار السريع للمناطق المحررة من سيطرة داعش.

وتعد هذه المساهمة العاشرة لحكومة النرويج لبرنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة منذ عام 2015 وبذلك يصل اجمالي مساهمتها الى45,000,000 دولار امريكي (376,200,000 كرونة نرويجية).

وتعد النرويج سابع اكبر مساهم من اصل 27 جهة مانحة تمول برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينه علي احمد ان “اولويتنا في الوقت الحالي هي التركيز على المناطق التي طالت فترة احتلال داعش لها والمناطق التي حررت اخيراً”.

واضافت “نعرب عن امتناننا لحكومة النرويج على كل الدعم، وللتأكيد من جديد التزامها ليس فقط بتحقيق الاستقرار في العراق ولكن ايضاً لضمان الرخاء طويل الأمد للشعب العراقي”.

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