2019/07/11 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف نهائي امم افريقيا حسم منتخب نيجيريا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كاس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، بفوزه على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.ورغم المفاجأة التي فجرها منتخب جنوب افريقيا بالفوز على مصر في ثمن نهائي البطولة، والإطاحة بصاحب الأرض والجمهور، إلا أن رحلته في البطولة توقفت بهدفي صامويل شوكويزي ووليام إيكونج، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب أفريقيا الوحيد.ونجح المنتخب النيجيري في وضع “الأولاد” تحت ضغط مستمر، منذ بداية الشوط الأول، وأضاعوا عدة فرص، قبل أن يستغل إحداها شوكويزي بهدف في الدقيقة 27 من متابعة لعرضية أليكس إيوبي.وفي الشوط الثاني حاول منتخب جنوب أفريقيا التعويض وهو ما نجح فيه بهدف احتسبه الحكم المغربي رضوان جيد بعد اللجوء لتقنية الفار، التي حسمت صحة هدف سجله يونجاني زونجو وهو هداف الفريق برصيد هدفين، بعدما سجل هدف تأهل البافانا بافانا عن دور المجموعات، ذلك الذي جاء في شباك ناميبيا.ولكن في الدقيقة 89 نجح وليام إيكونج في تسجيل هدف ثان لنيجيريا ليقود بلاده نحو نصف النهائي.

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