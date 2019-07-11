2019/07/11 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يلتقي رئيسا سيمنس وجنرال الكترك كل على انفراد التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رئيسي شركتي سيمنس وجنرال الكترك كل على انفراد.وذكر بيان لمكتبه، ان" عبد المهدي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جو كايزر، وجرى خلال اللقاء متابعة برنامج خارطة الطريق لقطاع الكهرباء الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه بحضور رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في العاصمة برلين.وأكد رئيس مجلس الوزراء، على اهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الطرفين للالتزامات المتبادلة وبذل اقصى جهد لتنفيذ الخارطة بتوقيتاتها الزمنية ، مشيرا الى الجهود المتواصلة التي تبذل لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز في جميع المحافظات .من جانبه أكد رئيس شركة سيمنس، ان الشركة مهتمة كثيرا بتلبية حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والسعي لتنفيذ برنامج الخارطة ، وان المسؤولية تضامنية لتحقيق متطلبات الشعب العراقي والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي ، ووعد ان يساهم مع العراقيين في ان تتقدم حالة الكهرباء في المستقبل القريب.واشاد بمتابعة رئيس مجلس الوزراء اليومية لملف الطاقة الكهربائية في العراق ومنحه كافة الصلاحيات لهذا القطاع ، وقال ان هذه المتابعة الشخصية لها بالغ الأثر وعامل حاسم في احراز تقدم في هذا الملف وتحسين الطاقة الكهربائية في فصل الصيف الحالي،كما اشار الى قيام الشركة بتدريب وتوظيف اعداد كبيرة من الخريجين العراقيين والكوادر الوسطى .وحضر اللقاء عن الجانب الالماني القائم بأعمال السفارة الالمانية في بغداد والمديران التنفيذيان للشركة في الشرق الاوسط والعراق ، كما حضره مستشار رئيس الوزراء.كما استقبل عبدالمهدي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك للطاقة.واكد عبد المهدي خلال اللقاء، على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة العراقية وشركة جنرال الكتريك لإيجاد حلول شاملة لتأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة.واضاف، ان العراق يتسع للشركات العالمية وفرص الاستثمار متاحة امام الخبرات والشركات الكبرى لتقديم الخدمات للشعب العراقي في جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ، مشيرا الى أهمية التعاون مع شركة جي اي لتطوير وتحسين الطاقة .

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