الثقافة تستضيف صانعة الأمل الفنانة الشابة

2019/07/11 | 03:56

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أقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ لجنة تمكين المرأة ندوة بعنوان (سما أسماء..



صنع الأمل من عمق الألم) أمس الأول الثلاثاء، استضافت فيها الصحفية أسماء محمد

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