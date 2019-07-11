مخطط حلب الابقار يسير في انسيابية ،

2019/07/11 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

يبدو ان مخطط حلب الابقار الخليجية يسير في انسيابية وبوضع مريح جيد جدا، لاول مرة استطاع المستر ترمب ان يتمكن من حلب الابقار الخليجية ويبدو أن كل شيء حتى الآن يسير وفق المخطط المرسوم الذي رسمه المستر ترمب، استخدم ترمب مقبلات تتماشى مع عقليات الابقار المذهبية فقد استكمل تطبيق المزيد من الحظر على ايران وهذا التطبيق وان لم يكن شامل لكنه يسبب هدوء للابقار يمكن الحلاب ترمب حلب المزيد من الحليب الصافي، ترمب لولا رفعه شعار محاربة ايران التي تكفرها ابقار الخليج لكون ايران شيعية رافضية لما استطاع حلب هذه الكميات الكبيرة من الحليب، ترمب هدفه حلب الابقار ومحاصرة ايران، فهو حقق اهدافه المرسومه واستطاع تقليل صادرات ايران النفطية لاجبارها للجلوس للتفاوض، لكن شعب ايران لم ولن يخضع للقبول بالتفاوض بالتهديد، الامة الفارسية وكل امم العالم ترفض التفاوض بالتهديد ما عدى الامة العربية ينبطحون ويهبون ثرواتهم للمحتلين ويفاوضوهم وهم تحت ضربات البساطيل والاحذية واقصد حكام العرب وانصارهم ولم اقصد العرب الشرفاء اهل الكرم والشرف،

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فرض الحصار سيدفع إيران وشعبها إلى العناد ورفض التهديد والعودة إلى التخصيب، ضمن النسبة التي كانت بفترة ابرام الاتفاق النووي اي دون العشرين بالمائة، لاتوجد مصلحة للشعب الامريكي وشعوب اوروبا في محاصرة ايران والدخول بحرب معها وخاصة ان كل شعوب العالم تعرف الارهاب وهابي تكفيري، نعم هناك مصلحة صهيونية لاشعال الحروب مع ايران ومع اي دولة عربية ترفض التطبيع مع نتنياهو وشروطه المذلة والتي يرفضها الكثير من اليهود في اسرائيل والعالم، نسبة عالية من اليهود يرفضون شن حروب ضد ايران او غيرها،

تفعيل نشاط التخصيب في ايران الغاية للتفاوض، دور إسرائيل بزعامة نتنياهو كان ضد الاتفاق النووي اما مانراه من مواقف لنتنياهو يحذر من زيادة التخصيب يتناقض مع الواقع متى نتنياهو قبل في توقيع الاتفاق النووي مع ايران، بسبب تحريض نتنياهو امريكا بزعامة ترمب خرجت من الاتفاق النووي،

تضحيم السلاح النووي الايراني المزعوم والصواريخ الباليستية انها تستهدف دول الخليج كذبة وانما مقبلات ترامبية لابقاره الحلوبة ليتمكن من حلب الابقار بطريقة مريحة،

افتعال مسرحيات في الخليج باستهداف الملاحة، وتحديداً، السفن القادمة من دول معينة مثل …….؟ الغاية التي يريد تحقيقها المستر ترمب هي حلب ابقار الخليج ومحاصرة ايران لايجاد اتفاق نووي جديد يوقعه الطرفان، احداث اليمن افتعلتها ابقار الخليج المصابة بمرض الحقد المذهبي وانسحبت كل دول الخليج من الحرب وبقيت دولة واحدة فقط، عجزت دول الخليج وتحالفها الثلاثيني والذي يضم ثلاثين دولة من تركيع الشعب اليمني وبعد اكمال السنه الرابعة من الحرب تمكن اليمنيين ، من استهداف مطارات واهداف بعيدة عن الاراضي اليمنية تبعد مئات الكيلومترات، صراخ الابقار السمينة ان اليمنيين زودهم ايران في طيران مسير يضحك الثكلى خلال عام واحد اشترت دول الخليج اسلحة بمقدار ٧٥٠ مليار دولار، بكل الاحوال انهاء الصراع والحروب بالخليج والشرق الاوسط بالطرق السلمية افضل واحسن من الحروب، ايضا شعب فلسطين اذا توصل لحل سلمي مع الصهاينة يكون افضل لليهود وللفلسطينيين ارض فلسطين باعها قادة العرب وبعد مضي سبعون عاما لنشوء دولة بني صهيون فكل المواطنيين اليهود لم يأتون لفلسطين وانما من اتى اجدادهم وابائهم ويهود اليوم ليس مذنبين، نحن بسبب اجرام صدام تركنا العراق وتزوج ملايين العراقيين بالمنفى واصبح لدينا اولاد يحملون جناسي اوروبية هل ابنائنا جائوا لدول اوروبا ام نحن من اتت به الظروف لدول اوروبا، شعب فلسطين هو الاولى بقبول السلام ويفترض بالمتاجرين الكف عن ذلك ولايكونون ملكيين اكثر من الملك وفلسطينيين اكثر من الفلسطينيين، في الختام المستر ترمب حقق اهدافه حلب ابقار الخليج ولم يبقي لهم شيئا واستطاع محاصرة ايران وخلق مصاعب لها، العرب ماذا حققوا سوى تم حلبهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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