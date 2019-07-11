محافظة تفتح تحقيقاً مع مدراء مدارس حققت نسب نجاح متدنية

2019/07/11 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية مع مدراء المدارس التي حققت نسب نجاح دون ٣٠%، مشيراً إلى أن المجلس صوّت بـ”التريث” بإعفائهم لحين ظهور نتائج الدور الثاني.

وقال الخاقاني في بيان إن “المجلس ناقش تقرير لجنة التربية والإجراءات المتخذة حول اعفاء بعض مدراء المدارس التي حققت نسب نجاح متدنية، إلا أن هذا الإجراء كان مصحوباً بالتحفظ لعدم بحث الأسباب المنطقية والحقيقية لهبوطها”.

وأضاف ان “هناك أسباباً عديدة أدت إلى هبوط نسب النجاح بعيدة عن أداء مدراء المدارس، وان نقابة المعلمين خاطبت المجلس بضرورة اعتماد قانون المدارس الابتدائية النافذ باحتساب نسبة النجاح للدورين الأول والثاني”، مشيراً إلى إنه “تم تشكيل لجنة تحقيق إداري مع مدراء بعض المدارس، وفي حال ثبوت تقصيرهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم”.

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