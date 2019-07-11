الحريري يتجاهل العقوبات الأميركية ويرفض التضامن مع حزب الله

2019/07/11 | 05:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ رئيس الوزراء سعد الحريري ليس في وارد تقديم استقالة حكومته في ضوء التعقيدات التي

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