باكستان وماليزيا.. تحديات التكامل التجاري

2019/07/11 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمنت مساعي ردم الهوة في الميزان التجاري بين ماليزيا وباكستان وبناء علاقات تجارية تكاملية على مؤتمرين تجاريين عقدا تباعا في كوالالمبور برعاية

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