بيان الوقف الشيعي حول الاعتداء على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد

2019/07/11 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر ديوان الوقف الشيعي في العراق، الخميس، بيانا بشأن "الاعتداء" على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة...

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