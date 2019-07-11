سهيل قبلان - ​قوتنا في قوة الوحدة المشتركة

2019/07/11 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان جاء في التواره : " من صهيون سيشع النور " واستغل دعاة نشر الدعاية بين اليهود في الخارج ذلك القول لدفعهم القدوم الى البلاد التي لا تعرف الظلام ومنها يشع النور الذي لا ينطفئ ولكن الواقع الذي لا يمكن التنكر له او تجاهله يؤكد بما لا يقبل المجال لاي دحض او شك ان من صهيون تشع النار الحارقة, واولها نار العنصرية المتفشية والحارقة ويشعلها كل المسؤولين في الدولة من قمة الهرم الى القاعدة وشرعوا لها القو......

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