2019/07/11 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qczl-u99N-g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الي يمس اعراض العالم قبل يجيبوه من اذاناته هسه يحجي باسم مستعار لان جبان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الي يمس اعراض العالم قبل يجيبوه من اذاناته هسه يحجي باسم مستعار لان جبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).