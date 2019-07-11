بغداد تحذر من كارثة التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

2019/07/11 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية العراقية، إن التخلي عن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله....

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