2019/07/11 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في فندق الجنوب محافظة ذي قار النعيم نيوز.

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