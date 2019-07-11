برلمان اقليم كوردستان يلتأم للتصويت على رئيس جديد له

2019/07/11 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد برلمان اقليم كوردستان صباح اليوم الخميس جلسة مخصصة للتصويت على رئيس جديد له بعد ان ادى المؤقت اليمين الدستورية بمنصب وزير في الحكومة الجديدة للإقليم.

وسيصوت البرلمان على اختيار ريواز فائق عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني رئيسا له خلال الدورة التشريعية الحالية.

وكان البرلمان قد منح الثقة يوم الاربعاء الثقة لرئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان مسرور بارزاني واعضاء حكومته من الوزراء.

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