بعد أكثر من 80 عاما على بدء إنتاجها.. فولكسفاجن تسدل الستار على سيارتها البيتل

2019/07/11 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتجت شركة فولكسفاجن آخر سيارة بيتل يوم الأربعاء لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية وتمكن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة لكنه

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