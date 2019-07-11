2019/07/11 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أن ديوان الوقف الشيعي في العراق، أصدر اليوم الخميس، بياناً بشأن الاعتداء على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان.وقال الوقف في بيان إنه : ” في عصر يوم أمس الأربعاء الموافق لـ 10 من تموز الحالي، اقتحمت مجموعة مسلحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعتداء على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد النعيم نيوز.

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