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روحاني: إيران تركت باب التفاوض مفتوحاً فيما يتعلق بالاتفاق النووي


روحاني: إيران تركت باب التفاوض مفتوحاً فيما يتعلق بالاتفاق النووي
2019/07/11 | 08:23
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