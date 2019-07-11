قانوني: العراق يمتلك الحق لمقاضاة أميركا عن اضرار بقيمة 25 تريليون دولار

2019/07/11 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن العراق يمتلك الصلاحية القانونية لمقاضاة الجانب الاميركي عن الجرائم التي ارتكبتها قواته في العراق اضافة للمطالبة باضرار تسببوا بها بقيمة 25 تريليون دولار.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “حصانة القوات الاميركية انتهت عند الأول من كانون الثاني عام 2011، كما ان الاتفاقية مع الجانب الاميركي […]

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